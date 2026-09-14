Число стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз по общегражданскому паспорту, уже превысило 20.

Об этом председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов заявил на сегодняшнем заседании комитета во время обсуждения законопроекта об утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Иордании о взаимном освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований, передает Qafqazinfo.

По его словам, в рамках соглашения граждане Азербайджана смогут находиться в Иордании без визы до 90 дней в течение 180-дневного периода.