Береговая охрана США перехватила в Карибском море грузовое судно Grace, перевозившее топливо на Кубу. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление ведомства.

Судно длиной около 90 метров остановили 5 сентября в акватории между Кубой и Мексикой. По данным береговой охраны США, Grace использовало методы так называемого «теневого флота» для уклонения от обнаружения и контроля со стороны властей.

При этом американское ведомство не уточнило, какой объем топлива находился на борту судна.