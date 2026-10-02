Полиция Франции 2 октября задержала около 600 человек во время протестных акций старшеклассников. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Протесты и блокировки школ продолжаются несколько дней и сопровождаются беспорядками и поджогами. К акциям также присоединились студенты.

Учащиеся требуют улучшения условий обучения, увеличения числа учителей и дополнительного финансирования школ. Среди других требований — улучшение питания в столовых, разрешение пользоваться смартфонами на уроках и возможность открытого диалога с администрацией.

По данным Министерства национального образования, 2 октября протесты затронули 564 учебных заведения, около 400 школ были полностью или частично закрыты. Некоторые из них планируют перейти на дистанционное обучение.

Министр юстиции Жеральд Дарманен призвал прокуратуру рассмотреть вопрос о привлечении родителей к ответственности за ущерб, причинённый учебным заведениям. Министр просвещения Эдуар Жеффре, в свою очередь, призвал родителей не допускать участия детей в акциях в местах повышенной напряжённости.