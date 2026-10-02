Президент Бразилии, 80-летний Луис Инасиу Лула да Силва, на предвыборном митинге рассказал, что планирует дожить до 120 лет.

Выступая в Рио-де-Жанейро, президент заявил о своем намерении дожить до 120 лет и продолжать участвовать в политической жизни страны. В своем оптимистичном прогнозе он также призвал сторонников мотивировать граждан старше 70 лет приходить на избирательные участки, так как для них голосование в Бразилии является добровольным, а не обязательным.

Предстоящие выборы, которые пройдут 4 октября, могут стать историческими: в случае победы Лула да Силва пойдет на четвертый президентский срок. Согласно опросам, борьба будет крайне напряженной: в первом туре Лула может набрать 40% голосов против 36% у своего главного соперника, Флавиу Болсонару, а во втором туре разрыв между кандидатами может сократиться до минимума.