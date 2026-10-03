В поезде, который следовал по Кабардино-Балкарии, осужденный напал на конвоира, отобрал пистолет и убил его, ранив еще трех сотрудников ФСИН, пришедших тому на помощь, сообщили два источника РБК в правоохранительных органах.

Это произошло, когда заключенного конвоировали в туалет, рассказали они. В результате преступник был ликвидирован.

23:51 В Кабардино-Балкарии произошёл бунт заключённых в поезде Владикавказ — Адлер. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, в районе станции Муртазово заключённые, которых этапировали в вагоне, дёрнули стоп-кран и устроили бунт. Предварительно, они завладели оружием конвоя.

Один сотрудник ФСИН погиб, ещё трое получили ранения. Один из заключённых, по предварительным данным, был ликвидирован.

Задержанные закрылись в вагоне и не отдают раненых сотрудников ФСИН. Вагон оцеплен, информации о побеге нет. К месту происшествия направлены экстренные службы и спецназ.