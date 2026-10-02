Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в ближайшее время назначит директора Национальной разведки Джея Клейтона новым куратором сферы искусственного интеллекта в Белом доме, так называемым царем ИИ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.

Около двух недель назад, вскоре после того как на фоне публикации письма главы Anthropic Дарио Амодеи с предложением затормозить прогресс ИИ из-за опасений за безопасность, вновь разгорелась дискуссия о рисках стремительного развития технологии.

Американский лидер пообещал «никоим образом не препятствовать развитию этой невероятной отрасли», анонсировав назначение своего нового советника по вопросам искусственного интеллекта и создание в стране «сил ИИ».

Трамп объявил о планах назначить куратора по ИИ в сентябре на фоне дискуссий о безопасности и регулировании быстро развивающихся технологий. Президент также заявил о создании «AI Force» и подчеркнул, что не намерен препятствовать развитию отрасли.

29 сентября Трамп сообщил, что близок к решению по кандидатуре на пост. Позднее он положительно отозвался о возможности назначения Клейтона на эту должность.