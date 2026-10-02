Вероятной причиной крушения быстроходного катамарана FiloJet, затонувшего в конце августа поблизости от турко-кипрского города Гирне, могло стать попадание морской воды в водонепроницаемые отсеки, дверцы в которые оказались открытыми. Об этом было заявлено на заседании окружного суда турко-кипрской провинции Гирне, сообщает газета Kibris.

По информации издания, помощник главного следователя Мемет Маннаш сообщил о том, что в процессе движения парома была нарушена его остойчивость — то есть способность противостоять внешнему влиянию, вызывающему крен или дифферент, и возвращать его в состояние равновесия, защищая от опрокидывания. Потеря остойчивости произошла из-за заполнения водой тех отсеков в корпусе катамарана, в которых должен быть воздух. Замещение воздуха морской водой, вероятнее всего, стало следствием того, что дверцы в отсеках были открыты. В ходе заседания суда было заявлено, что ответственность за проверку герметичности этих отсеков несут капитан судна, а также первый и второй инженеры.

Из корпуса катамарана также извлекли «чёрный ящик». 30 сентября его отправили в Турцию для расшифровки. Суд продлил арест девяти членов экипажа ещё на семь дней.

FiloJet затонул 30 августа по пути из Гирне в Ташуджу. На борту находились 267 человек, 239 из них удалось спасти. Погибли 18 человек, ещё 10 числятся пропавшими без вести.