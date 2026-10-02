Россия ждет реакции Еревана на предложение о восстановлении двух участков железных дорог Армении, связанных с Азербайджаном и Турцией. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

По его словам, речь идет об участках Ерасх–Нахчыван и Гюмри–граница с Турцией, которые находятся в концессии РЖД.

Оверчук отметил, что Россия поддерживает восстановление этих участков и готова помочь Армении в обеспечении транспортной связанности.

Он напомнил, что соответствующие решения были приняты на уровне президента России еще в январе.

«Мы ждем здесь, как армянская сторона на это прореагирует. Думаю, что в ближайшее время должны состояться очень важные встречи, которые продвинут этот вопрос дальше», — сказал Оверчук, добавив, что «мяч на их стороне».

Россия, подчеркнул вице-премьер, продолжает поддерживать проекты по разблокировке транспортных коммуникаций и укреплению транспортной связанности на Южном Кавказе.