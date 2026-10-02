Израиль может принять участие в допросе пилота, которого подозревают в нападении на другого пилота на борту рейса FlyDubai. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, осведомленный о ходе расследования.

По данным агентства, израильские официальные лица, как ожидается, допросят второго пилота, который, предположительно, пытался захватить управление пассажирским самолётом. Какое именно ведомство Израиля будет участвовать в допросе, пока не уточняется.

Инцидент произошёл 30 сентября на борту Boeing 737 Max 8, выполнявшего рейс FZ1073 FlyDubai. Второй пилот, гражданин Омана, предположительно напал с ножом на командира судна Смита Маччхару, после чего попытался перехватить управление самолётом.

Лайнер резко снизился более чем на 4 километра, однако катастрофы удалось избежать благодаря действиям пассажиров.

Тяжело раненому командиру самолёта оказал экстренную медицинскую помощь израильский стоматолог Шота Мусаев, родившийся в Грузии.