КНДР, предположительно, запустила неопознанный снаряд в сторону Восточного моря. Агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщает, что в связи с запуском управление национальной безопасности администрации президента РК провело срочное совещание, на котором была проверена готовность вооруженных сил к реагированию.

«Запуски баллистических ракет не только нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, но и не способствуют улучшению нынешней ситуации. Настоятельно призываем прекратить такие действия», — заявили в администрации президента по итогам совещания.

В предыдущий раз КНДР, по данным Сеула, запускала баллистические ракеты 20 сентября. Согласно информации, Сеул обменивается разведывательной информацией с Вашингтоном и Токио.