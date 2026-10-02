Бакинский суд по тяжким преступлениям перевёл под домашний арест 11 обвиняемых по делу о контрабанде табачных изделий без акцизных марок.

Среди них — директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт Говсан» Рашад Дашдамиров, начальник портовой службы Заур Гашимов, сотрудники таможни и другие фигуранты дела. Они были освобождены из-под стражи в зале суда.

По данным Генпрокуратуры, речь идёт о незаконном ввозе через порт табачных изделий из ОАЭ и Ирана на сумму свыше 5,4 млн манатов.

Следующее заседание назначено на 23 октября.