Президент Ильхам Алиев заявил на VIII съезде партии «Ени Азербайджан», что сегодня азербайджанский народ живёт в условиях безопасности, стабильности и мира. По его словам, внутри страны отсутствуют физические, идеологические и иные риски, однако вопросы безопасности должны постоянно оставаться в повестке дня.

Глава государства отметил, что основные риски формируются за пределами Азербайджана. По его словам, по мере укрепления страны и проведения более активной и открытой независимой политики давление на неё будет усиливаться. Алиев подчеркнул, что Азербайджан не оставляет без ответа ни одного направленного против него удара и на попытки вмешательства отвечает так, «чтобы каждый сидел на своём месте», «не вмешивался в наши дела» и «не совал нос в наш образ жизни».

Президент также заявил, что идеологическая безопасность так же важна, как и физическая. Он отметил, что государственные границы защищаются с использованием современных технологий, однако «идеологические риски не признают границ», особенно в условиях интернета, кибератак и искусственного интеллекта.

По словам Алиева, важнейшими средствами защиты от идеологических провокаций являются образование и патриотизм. Он подчеркнул, что чем более образованным и грамотным будет общество, тем меньше оно будет подвержено «лжи», «слухам» и «наполненным ядом идеологическим провокациям».

Глава государства также заявил, что каждый патриотичный гражданин Азербайджана гордится своей страной, и напомнил о Победе, которую Азербайджан одержал в одиночку.