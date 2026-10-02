Президент Ильхам Алиев заявил на VIII съезде партии «Ени Азербайджан», что сегодня в разных местах идут войны.

«За каждым, как говорится, стоит большой дядя. За некоторыми — несколько. А мы — сами по себе. Но все эти большие дяди были против нас. Сопредседатели Минской группы были против нас. Сегодня это ведущие государства мира — посмотрите, против кого мы вели войну. Они стояли за Арменией и стоят за ней сегодня, каждый в своей форме. Поэтому мы гордимся и нашей Победой, и нашей смелостью, и нашей волей, и нашим народом, и нашим государством», — отметил глава государства.