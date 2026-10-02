Россия открыта для диалога по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с участием всех заинтересованных сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Смотря какие [двусторонние соглашения], мы открыты для диалога для всех стран, но каких-либо здесь конкретных разговоров пока не ведется», — сказал представитель Кремля.

Таким образом, пресс-секретарь Путина прокомментировал идею двусторонних соглашений с Индией, Египтом и Турцией об обеспечении безопасности прохода судов в Черном море.