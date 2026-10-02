Западные страны разработали резервные планы по переносу своих посольств из Киева в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в украинской столице. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов.

По данным издания, дипмиссии могут перенести во Львов или в восточную часть Польши.

«Ситуация очевидно быстро ухудшается», — сказал один из собеседников газеты.

При этом публично западные дипломаты заявляют о намерении продолжать работу в Киеве.

Издание также цитирует мэра Киева Виталия Кличко, который заявил об «очень напряженной ситуации» в украинской столице. По его словам, больше невозможно делать вид, что киевляне могут жить так же, как в мирное время.