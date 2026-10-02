В Астане 1 октября задержали гражданку Украины Любовь Рожанскую, которая приехала забрать внука. Как сообщает Deutsche Welle, Россия обвиняет женщину в покушении на похищение ребенка и добивается ее экстрадиции.

В августе суд в Калининграде избрал Рожанской меру пресечения в виде заключения под стражу и направил запрос о ее выдаче.

МИД Украины заявил, что обратился к Казахстану с просьбой не удовлетворять запрос России. Украинские консулы также получили предварительное согласие на посещение Рожанской, которая сейчас находится в СИЗО.