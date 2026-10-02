Саудовская Аравия рассматривает проведение военной операции против хуситов в Йемене, сообщает Reuters со ссылкой на региональных и западных чиновников. По данным издания, операция может начаться в ближайшие недели.

Основной целью называется восстановление контроля над районом Баб-эль-Мандебского пролива. Наземные действия планируется поручить йеменским силам под контролем Эр-Рияда при поддержке саудовской авиации.

По данным Reuters, рассматриваются два сценария. Первый предусматривает ограниченное наступление вдоль побережья для восстановления контроля над районом Баб-эль-Мандебского пролива и обеспечения безопасности морского маршрута. Второй сценарий значительно масштабнее и предполагает одновременные атаки на нескольких направлениях, в частности в провинциях Аль-Байда, Мариб, Таиз и Аль-Джауф.

Точные сроки начала операции пока не определены. Источники Reuters называют период от ближайшей недели до начала ноября.