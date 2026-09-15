Община Западного Азербайджана решительно осудила реакцию Армении на недавний визит аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур, расценив ее как неуважение к суверенитету и территориальной целостности страны.

Об этом говорится в заявлении Общины.

В заявлении отмечается, что в то время, когда Азербайджан и Армения приближаются к миру, подобные шаги наносят удар по мирному процессу, подрывают взаимное доверие и играют на руку реваншистским силам: