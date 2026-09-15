Община Западного Азербайджана решительно осудила реакцию Армении на недавний визит аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур, расценив ее как неуважение к суверенитету и территориальной целостности страны.
Об этом говорится в заявлении Общины.
В заявлении отмечается, что в то время, когда Азербайджан и Армения приближаются к миру, подобные шаги наносят удар по мирному процессу, подрывают взаимное доверие и играют на руку реваншистским силам:
«Община Западного Азербайджана расценивает такой подход Армении как попытку вмешательства во внутренние дела Азербайджана и шаг, направленный на разжигание ирредентизма. Это также свидетельствует о том, что Армения не искренна в процессе мира и нормализации.
Армянское общество вместо необоснованных претензий к суверенным территориям Азербайджана и историческим темам должно в первую очередь обратить внимание на прекращение отрицания, фальсификации и уничтожения богатого культурно-исторического наследия, созданного азербайджанским народом на территории Армении. Это стало бы практическим шагом к установлению устойчивого мира между двумя странами и обществами».