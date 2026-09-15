В Ясамальском районе Баку и Абшеронском районе во вторник возникнут перебои с электроснабжением.
Об этом сообщает ОАО «Азеришыг».
Согласно информации, ограничения будут введены на время ремонтных работ.
Так, на части проспекта Гейдара Алиева, улиц Наби Хазри, Рухуллы Ахундова, Мухаммеда Эмина Расулзаде в городе Хырдалане Абшеронского района света не будет с 09:00 до 11:00.
В Ясамальском районе перебои возникнут с 10:00 до 13:00 у некоторых абонентов на улицах Рахиба Тагиева, Васифа Алиева, Назима Хикмета, Мухаммеда Хиябани и Чухурсяд.
«После завершения работ абоненты на этих территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией», — отметили в «Азеришыг».