В Ясамальском районе Баку и Абшеронском районе во вторник возникнут перебои с электроснабжением.

Об этом сообщает ОАО «Азеришыг».

Согласно информации, ограничения будут введены на время ремонтных работ.

Так, на части проспекта Гейдара Алиева, улиц Наби Хазри, Рухуллы Ахундова, Мухаммеда Эмина Расулзаде в городе Хырдалане Абшеронского района света не будет с 09:00 до 11:00.

В Ясамальском районе перебои возникнут с 10:00 до 13:00 у некоторых абонентов на улицах Рахиба Тагиева, Васифа Алиева, Назима Хикмета, Мухаммеда Хиябани и Чухурсяд.