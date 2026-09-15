Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности Пхеньяна и дальше поддерживать Россию и укреплять двусторонние связи.

Об этом говорится в ответной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину, которую северокорейский лидер направил 14 сентября по случаю 78-й годовщины основания КНДР, сообщает ЦТАК.

«Дорогой друг корейского народа, товарищ Владимир Путин, я и весь корейский народ испытывают безграничное воодушевление и выражают глубокую признательность за то, что вы прислали тёплую поздравительную телеграмму по случаю 78-й годовщины основания КНДР. Сегодня обе страны и народы КНДР и РФ в суровых вихрях истории укрепляют доверие и сплочённость, совместно защищают справедливость и мир, продолжая вписывать новые страницы в великую историю союза», — говорится в заявлении.

Лидер КНДР отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна развиваются на основе доверия и союзнических связей. По его словам, правительства двух стран намерены расширять сотрудничество и углублять взаимодействие, опираясь на традиции дружбы, добрососедства и взаимопомощи. Говоря о российско-украинском конфликте, северокорейский лидер выразил уверенность в победе РФ.