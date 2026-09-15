Сегодня в связи с началом учебного года на дорогах Баку традиционно наблюдаются заторы.

В этом году ситуация осложнена еще и закрытием части ветки метро из-за разделения линий. Общественный транспорт не справляется с большим потоком пассажиров. На площади у станции метро «28 Мая», откуда отправляются автобусы, в том числе и экспресс, наблюдается столпотворение и давки.

Электричка Сумгайыт-Баку переполнена до такой степени, что пассажиры не смогли сесть и остались на станциях. Поезд, который выехал из Сумгайыта в 6:48, доехал до станции «Баку» с 20-минутным опозданием. Напомним, поезд не ходит на участке Хырдалан-Сумгайыт, поэтому весь поток пассажиров вынужден садиться в поезд через Пиршаги. Кроме того, в расписание поездов внесены изменения, и некоторые поезда утром отменены.

На автодорогах тоже наблюдаются большие заторы, пробки начинаются уже на въездах в Баку.

В результате транспортного коллапса тысячи жителей столицы сегодня опоздали на работу и учебу.