Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало пост в связи со 108-й годовщиной освобождения Баку от оккупации армяно-дашнакскими силами.

«Сегодня исполняется 108 лет со дня освобождения Баку от оккупации армяно-дашнакскими силами.

Освобождение Баку 108 лет назад Кавказской исламской армией, в состав которой также входил Азербайджанский корпус, стало важным поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность. Эта историческая Победа продемонстрировала волю азербайджанского народа к независимости и государственности, единство нашего народа и его союзников, их мужество и самоотверженность.

С глубоким уважением и благодарностью чтим светлую память всех героев, отдавших свои жизни ради достижения этой исторической Победы», — говорится в публикации в соцсети Х.