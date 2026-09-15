Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало пост в связи со 108-й годовщиной освобождения Баку от оккупации армяно-дашнакскими силами.
«Сегодня исполняется 108 лет со дня освобождения Баку от оккупации армяно-дашнакскими силами.
Освобождение Баку 108 лет назад Кавказской исламской армией, в состав которой также входил Азербайджанский корпус, стало важным поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность. Эта историческая Победа продемонстрировала волю азербайджанского народа к независимости и государственности, единство нашего народа и его союзников, их мужество и самоотверженность.
С глубоким уважением и благодарностью чтим светлую память всех героев, отдавших свои жизни ради достижения этой исторической Победы», — говорится в публикации в соцсети Х.
Bu gün Bakı şəhərinin erməni-daşnak qüvvələrinin işğalından azad edilməsinin 108-ci ildönümüdür.
108 il öncə Azərbaycan Korpusunun da yer aldığı Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən Bakının azad edilməsi Azərbaycanın dövlətçilik mübarizəsində mühüm dönüş nöqtəsi oldu. Bu tarixi Qələbə… pic.twitter.com/JU7mRneMGC
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 15, 2026