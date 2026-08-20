Атака Израиля авиабазы Абу-эд-Духур в Сирии продемонстрировала, насколько быстро ситуация в стране может выйти за рамки локального противостояния и затронуть интересы сразу нескольких региональных и мировых игроков. Израиль объясняет атаку стремлением не допустить расширения турецкого военного присутствия в Сирии, тогда как Дамаск утверждает, что речь шла лишь о восстановлении объекта и сотрудничестве с Анкарой в сфере военной подготовки. На этом фоне особенно показательным стало предупреждение посла США в Турции Тома Баррака о риске прямого столкновения израильских и турецких сил. При этом эксперты считают, что, несмотря на обострение, Анкара и Тель-Авив пока не заинтересованы в переходе к открытому вооруженному конфликту.

Как отметил в беседе с Minval Politika востоковед, эксперт NEST Centre Руслан Сулейманов, последние заявления и действия Израиля необходимо рассматривать не только через призму сирийской ситуации, но и внутренней политической повестки страны.

«Израиль всегда выступал против расширения турецкого военного присутствия в Сирии. Но я полагаю, что последние заявления и последние действия израильского руководства нужно рассматривать в том числе в контексте предстоящих выборов. Это демонстрация силы, это демонстрация своему электорату готовности в любой момент проводить операции, наносить удары по территориям тех стран, откуда, с точки зрения израильского руководства, исходит угроза, будь то Сирия, Ливан, Иран и так далее», — сказал эксперт.

При этом, по его мнению, говорить о формировании новой линии противостояния между Израилем и Турцией непосредственно в Сирии пока преждевременно. Востоковед отмечает, что Анкара и Тель-Авив остаются конкурентами, однако обе стороны понимают риски прямого военного столкновения: «Не думаю, что сейчас происходит формирование какой-то новой линии противостояния. Принципиально в Сирии ничего не изменилось. Турция и Израиль являются конкурентами, но не желают идти на прямой вооруженный конфликт».

По словам собеседника, наличие каналов коммуникации между сторонами как раз свидетельствует о стремлении избежать подобного сценария. В частности, Турция и Израиль ранее проводили переговоры, в том числе при посредничестве третьих сторон.

«Представители Турции и Израиля встречались в том числе в Баку, проводили переговоры в апреле прошлого года. Были и неофициальные контакты. И эти контакты направлены на то, чтобы не допустить прямого вооруженного столкновения», — подчеркнул Сулейманов.

Комментируя вопрос о причинах удара по Абу-эд-Духуру, несмотря на заявления Дамаска об отсутствии планов по созданию там постоянной турецкой базы, эксперт вновь связал действия израильского руководства с необходимостью демонстрировать жесткую позицию. «Обе стороны не заинтересованы в вооруженном противостоянии. И их партнеры сделают все, чтобы этого не допустить. Прежде всего Соединенные Штаты», — отметил эксперт.

«Вашингтон точно не заинтересован в том, чтобы их партнер по НАТО, Турция, начинал какой-то вооруженный конфликт с главным союзником на Ближнем Востоке в лице Израиля. Поэтому я не вижу предпосылок для реального вооруженного столкновения», — сказал востоковед.

Вместе с тем, по его оценке, опасения Израиля связаны не только непосредственно с возможным размещением турецкой военной инфраструктуры в Сирии. Тель-Авив обеспокоен более широким укреплением позиций Анкары в стране и характером нового сирийского руководства.

«В целом Израиль обеспокоен укреплением турецких позиций в Сирии, как политических, так и военных. Конечно, размещение новой инфраструктуры — это потенциальная угроза у границ еврейского государства», — отметил эксперт.

По словам аналитика, для Израиля дополнительным фактором риска является то, кто именно сегодня находится у власти в Дамаске и какие отношения с новым сирийским руководством выстраивает Турция.

«Речь не обязательно идет о каких-то турецких формированиях, речь идет, в принципе, о тех людях, которые пришли к власти в Дамаске. Люди с аль-каидовским прошлым, с игиловским прошлым — это не может не тревожить власти Израиля. И тот факт, что Турция, если не стоит за этими властями, то как минимум активно с ними взаимодействует, — это тоже фактор угрозы для еврейского государства», — указал Сулейманов.

При этом эксперт предостерегает от упрощенного восприятия происходящего как исключительно турецко-израильского противостояния. По его словам, Сирия остается пространством пересечения интересов целого ряда государств.

«Ситуация гораздо сложнее, гораздо шире, чем просто турецко-израильское противостояние. Сирия исторически была ареной противостояния крупных держав, соседей. Сирия имеет стратегически важное географическое положение, и там сталкиваются интересы до сих пор не только Турции и Израиля, но и Ирана, Соединенных Штатов, России, которая продолжает там присутствовать, арабских монархий Персидского залива», — подчеркнул востоковед.

Поэтому, считает эксперт, нынешнее обострение следует рассматривать в более широком региональном контексте.

Отдельно Сулейманов остановился на роли Вашингтона. По его мнению, США будут стремиться не допустить дальнейшего обострения и использовать имеющиеся каналы коммуникации для сдерживания обеих сторон.

«США — одна из первых стран, которая меньше всего заинтересована в турецко-израильском столкновении и в целом в какой-либо эскалации, не только в Сирии. Поэтому американцы будут делать все, чтобы сдержать порывы и Тель-Авива, и Анкары. Вашингтон точно не заинтересован в том, чтобы его партнер по НАТО, Турция, начинал какой-то вооруженный конфликт с главным союзником на Ближнем Востоке в лице Израиля. При этом определенные турецко-израильские консультации уже проходили при американском посредничестве. Думаю, что Вашингтон сумеет сдержать и Израиль, и Турцию», — резюмировал Сулейманов.