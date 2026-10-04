Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев призвал президента России Владимира Путина прекратить войну и заявил о готовности обсуждать ее завершение после прекращения огня.

«Я хочу еще раз отсюда обратиться с тем же призывом. Господин Путин, прекратите эту бессмысленную войну. Мы готовы к переговорам, готовы обсуждать друг с другом пути ее завершения. Но эти варварские атаки на мирное население Украины должны прекратиться. Здесь ежедневно совершаются военные преступления», – заявил Мерц.

Канцлер отметил, что речь идет об объектах инфраструктуры, а Украина готовится к зиме.

Он добавил, что переговоры могут начаться только после прекращения огня.