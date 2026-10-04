Турецкая авиакомпания Pegasus завершила сделку по покупке Czech Airlines и Smartwings после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов. Об этом сообщает Anadolu.

Стоимость сделки, о которой стороны объявили в декабре 2025 года, составила €154 млн. В результате через дочернюю компанию Pegasus Europe B.V. турецкий перевозчик получил 100% акций Smartwings Group.

Сделка должна усилить присутствие Pegasus в Европе и расширить ее международную сеть. При этом Pegasus и Smartwings продолжат работать под отдельными брендами.

После сделки объединенная группа располагает более чем 175 самолетами и еще примерно 140 самолетами в заказе. Pegasus рассчитывает объединить свою крупную низкобюджетную сеть из аэропорта Стамбул-Сабиха Гекчен с центральноевропейской платформой Smartwings в Праге.

При этом объединение двух перевозчиков создает и дополнительные сложности. Pegasus преимущественно эксплуатирует самолеты Airbus, тогда как в парке Smartwings основу составляют Boeing 737, а также есть Airbus A220 и A320. Сохранение двух брендов и нескольких сертификатов эксплуатанта также добавляет организационной сложности.