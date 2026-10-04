Шесть стран заинтересованы в присоединении к Мекканскому соглашению о сотрудничестве в сфере обороны, заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. Об этом сообщает пакистанское издание Dawn.

Дар отметил, что не будет называть конкретные страны, однако «по крайней мере шесть стран» выразили желание присоединиться к соглашению.

При этом расширение соглашения станет возможным только после того, как оно будет полностью введено в действие. По оценке Дара, на это потребуется не менее года.

Он отметил, что сам документ предусматривает возможность присоединения других государств при условии, что они согласятся соблюдать принципы, установленные нынешними участниками.

Тем временем телеканал Haber Global напоминает, что ранее среди потенциальных участников альянса назывались Египет, Бангладеш, Сирия, Катар, Кувейт и Бахрейн. По информации телеканала, первые встречи по вопросу расширения альянса начнутся после внеочередного заседания в Эр-Рияде.

При этом наиболее актуальным сейчас считается вопрос возможного присоединения Египта и Бангладеш.