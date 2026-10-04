В Баку и на Абшеронском полуострове 5 октября вечером местами ожидается дождь, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В столице и на полуострове будет переменная облачность, большую часть дня осадков не ожидается. Вечером местами пройдут дожди. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Ночью температура воздуха составит 12-15 градусов тепла, днем – 18-22 градуса. Атмосферное давление снизится с 770 до 766 мм ртутного столба, влажность составит 60-70%.

В регионах Азербайджана погода в основном будет без осадков. При этом местами в Лянкяран-Астаринском регионе возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман, ветер будет восточным.

Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла, днем – 18-23 градуса. В горных районах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем – 5-10 градусов тепла.