Грузия не считает «Маршрут Трампа» (TRIPP) конкурентом своим транспортным маршрутам, рост грузооборота по Среднему коридору требует развития новой инфраструктуры, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«С 2020 года грузооборот по Среднему коридору вырос в семь раз, что делает необходимым создание новой инфраструктуры. Правительство активно работает именно в этом направлении», – сказал премьер-министр в программе «Открытый эфир» телеканала «Имеди».

Кобахидзе подчеркнул, что Тбилиси не видит в TRIPP серьезной угрозы. Более того, он назвал «Маршрут Трампа» дополнением к существующему Среднему коридору.