Пресс-конференция главного тренера сборной Ирландии Хеймира Хадльгримссона перед матчем Лиги наций с Израилем в Сербии завершилась досрочно после вопросов израильских журналистов об инциденте на борту самолета Flydubai и обвинений в адрес ирландских футболистов. Об этом сообщает The Irish Times.

Примерно через десять минут после начала пресс-конференции израильская журналистка спросила Хадльгримссона о попытке захвата самолета Flydubai, следовавшего в Тель-Авив, и «людях, которых вы поддерживаете».

Пресс-атташе Футбольной ассоциации Ирландии (FAI) вмешался и призвал задавать вопросы о футболе.

Затем другой израильский журналист обвинил ирландских футболистов в расистских высказываниях во время предыдущего матча команд, заявив, что они называли соперников «обезьянами». Пресс-атташе FAI назвал это утверждение совершенно ложным и объявил о завершении пресс-конференции.

Пока журналист протестовал, сотрудник FAI забрал у него микрофон. Хадльгримссон и ирландские представители СМИ покинули зал и продолжили общение в коридоре. Израильский журналист попытался присоединиться к разговору, после чего между ним и сотрудниками федерации возник спор. После угрозы журналиста вызвать полицию ирландская сторона перешла в раздевалку, где пресс-конференция продолжилась без дальнейших помех.

Напряженность между командами возникла после их первой встречи, завершившейся победой Ирландии со счетом 3:0. Во время исполнения гимна Израиля ирландские футболисты надели черные повязки, а после матча израильских болельщиков обвинили в расистских выкриках в адрес темнокожего ирландского футболиста.

УЕФА отказался расследовать этот инцидент.