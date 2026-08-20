В последнее время отношения между Баку и Киевом получили особую динамику. Причем она наблюдается не только на официальном, но и на неофициальном уровне. Показательной в этой связи стала встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко, находившимся в эти дни в Баку. Ющенко уже шестнадцать лет не занимает высших государственных должностей и практически не участвует в текущей украинской политике. Однако сама фигура бывшего президента и история его отношений с Азербайджаном придают этой встрече несколько иной смысл.

Алиев и Ющенко знакомы более двадцати лет. Именно на период президентства Ющенко в 2005–2010 годах пришелся один из наиболее активных этапов украинско-азербайджанского политического сближения. В сентябре 2006 года Ющенко совершил официальный визит в Баку. Тогда стороны подписали ряд документов, включая соглашение между SOCAR и «Нафтогазом Украины», а одним из центральных направлений переговоров стала энергетика. Алиев и Ющенко обсуждали возможность транспортировки каспийской нефти через нефтепровод Одесса–Броды–Плоцк и развитие сотрудничества в рамках ГУАМ.

Однако рассматривать эти процессы исключительно как экономическое сотрудничество было бы неправильно. В середине 2000-х и Украина, и Азербайджан решали гораздо более широкую задачу — укрепление собственной государственной субъектности.

Для Азербайджана одним из главных инструментов этого процесса стала энергетика. Создание экспортной инфраструктуры, позволявшей поставлять нефть и газ на мировые рынки по маршрутам, не зависящим от России, давало Баку не только экономические доходы, но и возможность проводить значительно более самостоятельную внешнюю политику.

Украина при Ющенко решала похожую задачу в других условиях. Киев стремился диверсифицировать источники энергоснабжения, развивать альтернативные маршруты доставки каспийских ресурсов и одновременно укреплять взаимодействие государств ГУАМ. Поэтому энергетика, транспортные проекты и политическое сотрудничество Азербайджана и Украины в тот период фактически являлись элементами одной политики.

С тех пор прошло двадцать лет. Изменились Украина, Азербайджан и весь регион. Но задача укрепления государственной субъектности никуда не исчезла. Более того, сегодня она приобрела еще одно важное измерение — национальную идентичность и историческую память.

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Для современного государства субъектность определяется не только способностью самостоятельно проводить внешнюю политику, контролировать территорию или выбирать энергетические и транспортные маршруты. Не менее важной становится возможность самостоятельно формировать представление о собственном прошлом, определять национальный исторический канон и передавать его следующим поколениям.

И в этом отношении фигура Ющенко представляет особый интерес. Еще будучи президентом, он сделал историческую память одним из важных направлений государственной политики Украины. Именно при нем тема Голодомора заняла центральное место в украинской политике памяти. Сегодня Ющенко продолжает заниматься этими вопросами уже вне большой политики. 5 августа 2026 года он был избран председателем наблюдательного совета Национального музея Голодомора-геноцида.

И в этом отношении особенно примечательны слова самого Ющенко, прозвучавшие во время нынешнего визита в Баку. В своем интервью Minval Politika он фактически провел прямую параллель между Украиной и Азербайджаном именно через возвращение собственной истории и национальной памяти. Говоря об Азербайджане, Ющенко отметил, что на протяжении последних двух столетий его историю пытались изменить, тогда как сегодня страна возвращается к своим корням, собственным героям и собственному пониманию прошлого.

«Вы начинаете наконец понимать, кто вы, кем были ваши деды и прадеды. Вы начинаете чтить их, а не 26 бакинских комиссаров», — заявил Ющенко.

Эта мысль хорошо показывает, почему его нынешняя встреча с Алиевым интересна не только как контакт двух давно знакомых политиков. Ющенко фактически говорит о том же процессе укрепления субъектности, который двадцать лет назад проявлялся прежде всего во внешней политике и энергетике, но теперь распространяется и на историческую память. Государство стремится самостоятельно определять не только направление своего развития, но и то, через какие события, личности и исторические периоды оно объясняет собственное прошлое.

Похожие процессы происходят и в Азербайджане, хотя они основаны на собственном историческом опыте страны. После восстановления территориальной целостности заметно усилилось внимание государства к исторической памяти, национальной идентичности и закреплению собственной интерпретации событий последних десятилетий. В феврале 2026 года в Ходжалы был открыт новый Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида. Среди целей его создания официально названы сохранение национальной памяти, доведение исторических реалий до будущих поколений и увековечение памяти погибших.

При этом идеология азербайджанства давно занимает официальное место в государственной концепции страны. Ильхам Алиев неоднократно связывал ее укрепление с государственностью, национальным единством и исторической преемственностью.

Здесь и возникает интересная параллель между двумя государствами. Двадцать лет назад Азербайджан и Украина укрепляли свою субъектность через энергетику, транспортные маршруты, региональное сотрудничество и самостоятельную внешнюю политику. Сегодня к этим инструментам добавилось формирование собственного исторического нарратива.

Энергетическая политика и политика памяти на первый взгляд относятся к совершенно разным сферам. Однако с точки зрения государственной субъектности они выполняют сходную функцию. Первая позволяет уменьшить зависимость от внешних центров в экономике и внешней политике. Вторая дает государству возможность самостоятельно определять отношение к собственному прошлому и не отдавать его интерпретацию другим.

Конечно, сам факт встречи Алиева и Ющенко не дает оснований говорить о существовании какого-либо совместного идеологического нарратива Азербайджана и Украины. Для такого вывода нет достаточных фактов. Но эта встреча позволяет увидеть более широкую преемственность.

Ильхам Алиев и Виктор Ющенко принадлежат к поколению политиков, при которых вопрос государственной субъектности приобрел для обеих стран особое значение. Двадцать лет назад она утверждалась через энергетические маршруты, внешнеполитические связи и попытки уменьшить зависимость от внешних центров силы. Сегодня к этому добавился еще один уровень — право государства определять собственную историческую память.

Для Азербайджана и Украины, государственность и границы которых на протяжении последних десятилетий неоднократно становились предметом внешних политических и исторических интерпретаций, этот вопрос имеет особое значение. Субъектность сегодня означает не только право самостоятельно определять свое будущее, но и право самостоятельно рассказывать о своем прошлом.