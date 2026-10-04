На юге Турции за короткое время произошли три землетрясения, самое сильное из которых имело магнитуду 5,2. Об этом сообщило правительственное Управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).

Первый толчок магнитудой 4,8 зарегистрировали в 14:19 по местному времени (15:19 по Баку) в уезде Саймбейли провинции Адана. Очаг залегал на глубине 7,99 км.

Через 17 минут в том же районе произошло второе землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки ощущались и в соседних провинциях, включая Кахраманмараш, Османие и Газиантеп.

Затем AFAD сообщило о землетрясении магнитудой 5,2 в уезде Сумбас провинции Османие.

Данных о погибших, пострадавших или разрушениях пока не поступало. Спасательные службы и коммунальные подразделения начали обследование территорий, чтобы оценить последствия землетрясений.