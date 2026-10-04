Германия выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму более €1 млрд, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время визита в Киев.

«Сегодня я привез конкретную помощь – еще один пакет военной помощи на сумму более 1 миллиарда евро. Мы выделяем средства на совместное производство дронов для противодействия реактивным дронам. За последние недели в этой сфере удалось достичь больших технологических прорывов, и сейчас мы оперативно запускаем их в серийное производство», – сказал Мерц на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам канцлера, Германия также поставит Украине дальнобойное оружие, боевые дроны и спутниковое оборудование. Эти средства, как отметил Мерц, помогут украинской стороне эффективнее бороться с российскими пусковыми установками.

Отдельно Германия направит около €350 млн на подготовку Украины к зиме. Средства пойдут на генераторы, трансформаторные подстанции и ремонтные комплекты для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Мерц заявил, что данная помощь должна смягчить последствия российских ударов по энергосистеме и поддержать украинцев в зимний период.

Канцлер также сообщил, что Германия совместно с Францией и Великобританией планирует зимой провести в Берлине встречу Коалиции желающих, в ходе которой стороны обсудят координацию дальнейшей помощи Украине.