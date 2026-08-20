Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в ближайшие дни переедут в Великобританию. Об этом сообщает издание The Telegraph.

После шести лет в США семья вернется в Великобританию. Ожидается, что переезд произойдет до конца августа. Супруги будут жить в частной загородной резиденции, которая не принадлежит королевской семье. Их дети, семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет, в сентябре пойдут в британскую школу.

Переезд положит конец многолетней вражде с королем Карлом III и старшим братом Гарри, наследником британского престола принцем Уильямом. Она началась в 2020 году, когда Гарри и Меган со скандалом отказались исполнять обязанности старших членов британской королевской семьи и уехали в США.

О предстоящем переезде король Карл III узнал в воскресенье, 16 августа. Источники The Telegraph утверждают, что монарх рад возможности чаще видеть близких. О переезде также известили принца Уильяма и его жену Кейт Миддлтон, считавшихся главными противниками возвращения Гарри на родину.

Насколько известно, Гарри и Меган пока не собираются возвращаться к исполнению официальных обязанностей в королевской семье.