Помните знаменитую фразу «великого комбинатора» Остапа Бендера: «Графа Монте-Кристо из меня не вышло, придется переквалифицироваться в управдомы»?

Судя по записи члена исполнительного органа Республиканской партии Армении Эдуарда Шармазанова в соцсети, бывший вице-спикер армянского парламента решил пойти по стопам героя Ильфа и Петрова. Политика из него не вышло, и Шармазанов решил попробовать себя на историческом поприще.

Сей персонаж пока делает первые, робкие шаги на этом тернистом пути, но уже успел опозориться, проведя не только некорректные, но и откровенно безграмотные исторические параллели. И в качестве «дипломной работы» он затронул действительно важное историческое событие прошлого века, а именно так называемый «Мюнхенский сговор».

Напомним, что под этим названием в историю вошло соглашение от 30 сентября 1938 года о передаче Судетской области Чехословакии нацистской Германии, подписанное западными странами в надежде предотвратить большую войну.

Учитывая, что запись Шармазанов сделал накануне, можно смело утверждать, что в вопросе запоминания дат он ас, но на этом его исторические познания заканчиваются.

Итак, вспомнившему об очередной годовщине «Мюнхенского сговора» Шармазанову вздумалось порассуждать на эту тему. Заранее отметим, что лучше бы он этого не делал. Хотя бы какое-никакое «лицо сохранил».

«30 сентября 1938 года европейская четверка в Мюнхене «отдала на растерзание» Судетскую область Чехословакии, а 6 октября 2022 года в Праге Шарль Мишель и Макрон поощрили «сдачу арцаха» (здесь и далее кавычки Minval) Азербайджану. 30 сентября 1938 года символизирует день открытого цинизма европейских держав. В этот день Франция, Великобритания, Италия и Германия без участия Чехословакии решили её судьбу, передав Судетскую область Германии», — написал бывший вице-спикер.

По его словам, Франция, забыв о франко-чехословацком союзе, «отдала на растерзание» своего союзника, а премьер-министр Великобритании Чемберлен обосновывал своё согласие перспективой «принесения мира».

«Вскоре началась Вторая мировая война, пал Париж, а Лондон оказался под бомбардировками немецкой авиации. Спустя десятилетия, при поощрении европейских структур, 6 октября 2022 года в Праге премьер-министр Армении признал «арцах» частью Азербайджана. В этой постыдной сделке велика роль Шарля Мишеля и Эммануэля Макрона. Через два месяца после признания «арцаха» частью Азербайджана началась блокада «арцаха», а осенью 2023 года — «насильственное изгнание армян». И в 1938-м, и в 2022 году европейские государства не принесли мир, а дали зеленый свет новым бедствиям», — пишет он.

«Фундаментальный труд», не правда ли?

Если бы авторами всей мировой истории были армяне, то данный «исторический шедевр» вполне тянул на докторскую диссертацию, несмотря на несоответствующий объем. Но, как известно, краткость — сестра таланта.

Только, к сожалению для Шармазанова, армяне — не отцы истории, а потому всё написанное им — не только ложь и манипуляция, но и полный бред.

Впрочем, в некотором смысле незадачливый политик в чем-то прав, только адресаты указаны абсолютно неверно. Просто легким движением руки он поменял плюс на минус и наоборот.

Да, действительно, в 1938 году западные страны пошли на уступки гитлеровской Германии и тем самым разожгли аппетиты агрессора. И в нынешнее время до недавнего прошлого не только Европа, но и всё мировое сообщество, как и в конце 30-х годов прошлого века, на протяжении почти трех десятков лет всячески поощряло разнузданную оккупантскую политику небольшой южнокавказской страны, но с большими связями. И этой страной была Армения, а не Азербайджан, как это пытается представить горе-политик.

Долгие годы азербайджанские земли находились под оккупацией, наша страна столкнулась с миллионом беженцев и вынужденных переселенцев, наши города и села были разрушены и стерты с лица земли новоявленными варварами XX века. Во всяком случае, этот факт должен быть известен даже такому лжецу, как Шармазанов.

Есть еще один немаловажный нюанс. Судьбу Судетской области сильные мира сего решили без Чехословакии. Представители этой страны даже не были приглашены на Мюнхенскую конференцию.

К слову, такой же трюк мировое сообщество намеревалось проделать с Азербайджаном: вынудить Баку согласиться с существующим статус-кво, то есть примириться с оккупацией наших земель. Не вышло.

Что же касается признания Карабаха частью Азербайджана, то никакого давления со стороны Запада на Пашиняна не было и быть не могло. Наверное, излишне говорить, что погрязшей в двойных стандартах «мировой демократии» всегда была и остается по душе Армения, но никак не Азербайджан.

Так что Пашиняна никто за язык не тянул, да и его слова, в общем-то, никакого значения уже не имели. Азербайджан отвоевал свои земли на поле боя, а согласился с новой реальностью Пашинян или кто-то другой или не согласился — это их головная боль.

Поэтому попытка Шармазанова провести прямую историческую параллель между Мюнхеном 1938 года и событиями вокруг Карабаха выглядит не просто натянутой, а основанной на совершенно разных, прямо противоположных исторических обстоятельствах.

В итоге вместо исторического анализа у Шармазанова получилась политическая декларация, в которой Мюнхен 1938 года используется как удобная декорация для совершенно иной истории.

Так что, господин Шармазанов, садитесь — двойка.

И как политик вы — не ахти, а историк и вовсе никудышный. Может, вам действительно следует попробовать себя в должности управдома?