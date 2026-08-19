В Азербайджане перезахоронят останки еще пяти шехидов Первой Карабахской войны, считавшихся пропавшими без вести.

Об этом говорится в информации Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

В сообщении говорится, что 21 августа будут преданы земле останки пяти человек, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Их личности были установлены.

Останки шехида Джюмшюда Маммедова будут перезахоронены на Аллее шехидов в Лачыне, Сардара Исмайылова — на кладбище села Астанлы Нефтчалинского района, Вагифа Магеррамова — на Аллее шехидов в Нефтчале, Мюршюда Нариманова — на кладбище села Мазрали Имишлинского района, а Акифа Гурбанова — на Аллее шехидов в поселке Сулутепе Бинагадинского района.