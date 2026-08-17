Съемки части приключенческого фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум» с Джеки Чаном в Азербайджане успешно завершились. Проект стал крупнейшей зарубежной кинопроизводственной работой, реализованной в стране.

Как сообщили в Агентстве кино Азербайджана, в съемках были задействованы более 200 местных специалистов и десятки азербайджанских компаний. Поддержку проекту оказали 26 государственных организаций, координацию работы которых обеспечило Министерство культуры.

После завершения съемок азербайджанской части фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум» состоялась встреча Джеки Чана с представителями государственных органов и компаний, оказавших поддержку проекту.

Актер лично поблагодарил все ведомства и организации за оказанную поддержку и вручил им памятные подарки.