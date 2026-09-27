Турция может разместить компоненты своей интегрированной системы ПВО «Стальной купол» в Саудовской Аравии в рамках Мекканского соглашения, считает военный эксперт.

В эфире телеканала A Haber он заявил, что в рамках соглашения рассматриваются несколько вариантов помощи Эр-Рияду, включая размещение турецких оборонных технологий на территории Саудовской Аравии.

По словам Олчара, «Стальной купол» может быть задействован для защиты страны от баллистических и крылатых ракет, а также атак беспилотников. Он назвал такой сценарий «весьма вероятным».

Эксперт также заявил, что имеющаяся у Саудовской Аравии система ПВО на базе американских Patriot и THAAD «в плачевном состоянии».