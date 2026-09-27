США и Китай договорились о снижении тарифов на товары объемом $30 млрд в каждом направлении, а также о возобновлении диалога по вопросам искусственного интеллекта по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон, сообщает Reuters.

Речь идет об экспорте США сельскохозяйственной продукции, древесины и косметики, а также об американском импорте из Китая мелкой бытовой техники, игрушек и предметов декора. Белый дом сообщил, что стороны достигли консенсуса по рекомендациям о более благоприятном тарифном режиме для нечувствительных к пошлинам товаров на сумму $30 млрд в каждом направлении.

США и Китай также договорились создать торговый совет и продлить действие договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Куала-Лумпуре.

Отдельный блок договоренностей касается искусственного интеллекта. Вашингтон и Пекин намерены возобновить диалог о рисках и преимуществах этой технологии, следующий раунд переговоров запланирован на ноябрь. Кроме того, стороны создадут канал связи для взаимодействия в случае инцидентов, связанных с ИИ.

В рамках визита Си Цзиньпина стороны также договорились поддерживать друг друга при проведении саммитов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и G20. Оба лидера планируют участвовать в мероприятиях, которые будут принимать США и Китай соответственно.

По вопросам внешней политики Вашингтон и Пекин также заявили, что Иран должен выполнять обязательство не разрабатывать ядерное оружие. Кроме того, стороны выступили против введения транзитных сборов на международных водных путях.