Главнокомандующий армией Ирана генерал Амир Хатами заявил, что ни одна страна не сможет спокойно торговать, если Иран будет лишен такой возможности из-за действий внешних сил.

«Если регион окажется в состоянии небезопасности, то эта нестабильность коснется абсолютно всех. Если Иран не сможет торговать и вести нормальную жизнь, то никто не сможет торговать и жить спокойно», – приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

Хатами также подчеркнул стратегическое значение морского маршрута для Ирана.