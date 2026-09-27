Главнокомандующий армией Ирана генерал Амир Хатами заявил, что ни одна страна не сможет спокойно торговать, если Иран будет лишен такой возможности из-за действий внешних сил.
«Если регион окажется в состоянии небезопасности, то эта нестабильность коснется абсолютно всех. Если Иран не сможет торговать и вести нормальную жизнь, то никто не сможет торговать и жить спокойно», – приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.
Хатами также подчеркнул стратегическое значение морского маршрута для Ирана.
«Ормузский пролив – это пролив нашей чести и достоинства. Мы не позволим врагам нашей страны использовать этот важнейший логистический узел в условиях, когда иранский народ остается лишенным своих прав», – указал главнокомандующий.