Российские военные поразили в Киеве центр обработки данных компании Vodafone, сообщает Минобороны РФ.

Ведомство утверждает, что объект принадлежал одной из крупнейших компаний, «предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе для передачи разведывательных данных».

В Красиловке Киевской области российские военные атаковали логистический центр Zammler Group, где «осуществлялось хранение и распределение западной военной помощи в интересах ВСУ».

Еще один логистический объект «Дрон Калинш» был поражен в Ильичовке Одесской области. По информации Минобороны, там находились FPV-перехватчики.

Ведомство утверждает, что в порту Килии были поражены штаб военно-морской базы «Восток», пункт базирования пограничной службы, четыре хранилища ВСУ и объекты причальной инфраструктуры.