Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с 27 Сентября – Днем памяти.

День памяти ежегодно отмечается в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года в знак уважения к военнослужащим, погибшим в ходе 44-дневной Отечественной войны.

По всей стране проходят памятные мероприятия. В 12:00 память шехидов почтят минутой молчания. Поминальные мероприятия также состоятся за пределами Азербайджана, а в действующих мечетях, церквях и синагогах страны прозвучат молитвы за упокой душ погибших.