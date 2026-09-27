В венгерском Сольноке неизвестный попытался забросать яйцами премьер-министра Петера Мадьяра во время его встречи с жителями города Сольнок. Трансляция мероприятия велась на его YouTube-канале.

Когда премьер вышел на сцену и начал говорить, мужчина из толпы бросил в него яйцо, однако не попал. Сразу после этого рядом с Мадьяром появились двое охранников с большими зонтами, готовые прикрыть его от возможных новых атак. Нападавшего тем временем оттеснили от сцены и передали полиции.

Позже интернет-издание Index сообщило, что задержанный заявил о сожалении из-за того, что не смог попасть премьеру в голову. Мужчина сопротивлялся полицейским, и для его задержания правоохранителям пришлось применить силу и повалить его на землю. Его личность не раскрывается.

Сам Мадьяр предположил, что нападавший может быть сторонником оппозиционной партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз». После инцидента премьер призвал участников встречи сохранять порядок.

Примечательно, что ранее Мадьяр каждую субботу посещает разные города страны и встречается с местными жителями. Предыдущая поездка 19 сентября в Печ также закончилась инцидентом. Во время остановки в Сексарде, где проходил праздник сбора винограда, пожилой мужчина вылил на премьера вино, выразив таким образом свое недовольство его политикой. Мадьяр тогда сам рассказал об этом случае, отнесся к нему с юмором и заметил, что жаль было лишь напрасно потраченного напитка.

