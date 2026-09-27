Спецпосланник Папы Римского Льва XIV, глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи посетит Москву 28–30 сентября для обсуждения гуманитарных вопросов, связанных с войной в Украине.

По словам кардинала, его поездку подтвердил понтифик, который лично курирует гуманитарную миссию по Украине.

«Для нас это сотрудничество имеет важное значение, даже если удастся помочь всего лишь одному человеку. Это небольшой знак надежды на то, что можно минимизировать последствия или прекратить войну. Это позволяет показать, что диалог возможен и посредством его могут быть найдены решения», – заявил Дзуппи ТАСС.

Кардинал рассчитывает обсудить в Москве то, «как можно преодолеть определенные трудности», с которыми сталкиваются стороны. В рамках своей миссии представитель Ватикана, в частности, содействует обмену пленными и возвращению детей, вывезенных из зон боевых действий. Для этого он поддерживает контакты в том числе с российскими уполномоченными по правам ребенка и по правам человека.

Дзуппи был назначен специальным посланником Папы Франциска по Украине в 2023 году. В рамках этой миссии он посещал Киев и Москву, а также проводил встречи с представителями других стран.

Предстоящая поездка станет третьим визитом кардинала в Москву. В последний раз он приезжал в российскую столицу в октябре 2024 года.