Российские войска за неделю выпустили по Украине более 2200 ударных беспилотников, около 1650 авиабомб и 38 ракет, значительная часть которых была баллистическими, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«В Запорожской области в результате обстрелов погибли три человека. В Киеве в результате попадания беспилотника погиб мужчина», – написал Зеленский в соцсети.

Он сообщил, что этой ночью под ударами находились жилые дома, энергетические объекты и другая гражданская инфраструктура в Одесской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Житомирской и Киевской областях.

По словам президента, утром российские войска дважды ударили по дата-центру в Киеве. В результате первой атаки пострадали три человека, в том числе двое детей.

Зеленский отметил, что Украина продолжает сотрудничество с европейскими странами, США, Канадой, Японией, Австралией и другими партнерами для укрепления обороны и продвижения дипломатических усилий.

«Но, к сожалению, не хватает последовательно твердой позиции Китая и Индии, Бразилии и Южной Африки, стран «Большой двадцатки» и Глобального Юга. Фактически каждая из этих стран имеет влияние на Россию и может помочь сделать мир реальностью», – отметил президент.

По его словам, обеспечение надежной безопасности в Украине будет способствовать укреплению глобальной безопасности и стабильности.