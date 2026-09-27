Движение транспорта на большинстве улиц Баку, перекрытых на время Гран-при Азербайджана «Формулы-1», полностью восстановлено, сообщили в Операционной компании Бакинской городской трассы.

После завершения основной гонки 26 сентября в столице начался демонтаж инфраструктуры трассы и трибун. Ограничения на движение транспорта были сняты в 00:00 27 сентября.

С 12:30 движение на дорогах полностью восстановлено, за исключением участка от пересечения улиц Узеира Гаджибейли и Пушкина до пересечения улиц Зарифы Алиевой и Пушкина.

На период проведения Гран-при Азербайджана «Формулы-1» в центральной части Баку были созданы дополнительные возможности для более комфортного движения транспорта. В этом году впервые организовали новый транзитный коридор от пересечения улиц Узеира Гаджибейли и Пушкина в направлении проспекта Бюльбюля.