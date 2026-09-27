Четыре американских телеканала с воскресенья вновь начнут по очереди освещать мероприятия с участием президента США Дональда Трампа, несмотря на конфликт администрации с рядом СМИ, пишет The New York Times.

ABC, CBS, Fox News и NBC возобновят работу в пресс-пуле Белого дома. При этом, когда наступит очередь CNN, остальные участники должны будут решить, заменять ли канал или оставить его место в ротации свободным. В последнем случае освещение деятельности Трампа в этот день окажется ограниченным, отмечает NYT.

Ранее эти четыре телеканала вместе с CNN отказались от участия в ротации, в рамках которой СМИ по очереди сопровождают президента и предоставляют коллегам записи с мероприятий с его участием. Решение последовало после того, как администрация Трампа ограничила доступ в Белый дом для CNN, MS NOW и Politico.

18 сентября Трамп заявил, что лишает допуска в Белый дом журналистов упомянутых телеканалов, обвинив их в распространении ложной информации о его администрации.