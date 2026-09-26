В последние несколько дней Азербайджан вновь превратился в центр экономической активности региона. Поводом стал Второй Азербайджанский международный инвестиционный форум, который проходит 25–26 сентября в Баку под девизом «Восстановление доверия в раздробленном мире: Южный Кавказ как опора глобальной взаимосвязанности и инвестиционной стабильности». Он привлёк внимание крупных инвесторов, международных финансовых организаций и деловых кругов. И это не случайно.

После второй Карабахской войны и продвижения мирной повестки между Азербайджаном и Арменией для Южного Кавказа открываются возможности, которые ещё недавно казались далёкими. На фоне войн и потрясений к северу и югу от региона его значение как пространства для торговли, перевозок и новых производств возрастает. Но географическое положение само по себе дохода не приносит. Нужны дороги, предприятия, партнёры и предсказуемые условия для вложений.

Растущий интерес к Среднему коридору показывает, почему разговор об инвестициях сегодня тесно связан с транспортом. По данным ассоциации маршрута, в 2024 году перевозки через морские порты Казахстана и Азербайджана достигли 3,3 млн тонн, увеличившись на 20 процентов, а контейнерные перевозки выросли ещё быстрее. Поэтому одной из центральных тем форума стали транспортная связанность и новые производственные цепочки. На отдельной дискуссии говорили и о возможностях TRIPP, и о том, как связать перевозки по Среднему коридору с торговлей и производством в странах региона.

Для самого Азербайджана этот разговор особенно важен. Экономика страны вступает в период глубокой структурной перестройки. По словам президента Ильхама Алиева, в 2025 году доля ненефтяного сектора достигла 72 процентов ВВП. Однако рост его доли в экономике ещё не означает появления экспортных доходов, сопоставимых с нефтегазовыми. Для этого нужны новые предприятия, которые смогут выпускать конкурентоспособные товары и находить покупателей за рубежом. Их развитие потребует и местных средств, и иностранных инвестиций.

Первый инвестиционный форум, состоявшийся год назад, показал, что интерес к таким проектам есть: тогда были подписаны соглашения на сумму свыше 10 млрд долларов, более 7 млрд из которых приходились на ненефтяные направления. Теперь задача сложнее — превратить договорённости в работающие производства. Насколько это необходимо, видно из свежей статистики. За январь–август 2026 года вложения в основной капитал нефтегазового сектора выросли на 32,4 процента в реальном выражении, а ненефтегазового — лишь на 1,4 процента.

Подписанные в первый день форума 11 документов показывают, в каких отраслях Баку ищет партнёров. Среди них есть как соглашения о конкретных проектах, так и меморандумы о сотрудничестве. Их практический смысл заключается в том, что одни определяют следующие шаги для производства, другие пока открывают путь к переговорам и оценке возможностей.

Один из наиболее конкретных проектов связан с Агдамом. Фонд развития бизнеса, азербайджанская Agro Dairy и чешская AGROFERT подписали меморандум о развитии птицеводства. Если проект будет реализован, заказы получат также поставщики кормов, упаковки и транспортных услуг. В Агстафинском районе швейцарская iCsquared GmbH планирует развивать плантации и перерабатывающие предприятия; соглашение о долгосрочной аренде земли для этого проекта уже подписано.

Промышленное направление представлено договором Фонда развития бизнеса с турецкой VETAL о производстве ветеринарных вакцин и меморандумом со словацкой Saneca Pharmaceuticals о выпуске лекарственной продукции. В Алятской свободной экономической зоне азербайджанская Inovest AFEZCO намерена развивать новое технологичное производство. Кроме того, SOCAR, Государственное агентство водных ресурсов и компания Esyasoft Technologies из ОАЭ изучат возможность выпуска счётчиков воды в Азербайджане. Такие проекты могут расширить местное производство и сократить потребность в импорте соответствующей продукции.

Ещё два направления — энергия и технологии. Министерство энергетики и вьетнамская ROX Group договорились оценить возможности строительства солнечных и ветровых электростанций, а Министерство экономики и Microsoft подписали меморандум о развитии цифровой экономики. Для привлечения капитала Азербайджанский инвестиционный холдинг согласовал с Инвестиционным органом Омана условия инвестирования совместного фонда. Обращает на себя внимание и география этих проектов. Большинство подписанных соглашений направлены на развитие экономического потенциала регионов. Их реализация может создать рабочие места за пределами столицы и дать местному бизнесу новые заказы.

В этом и заключается главный замысел форума. Азербайджан предлагает инвесторам площадки для производства, доступ к рынкам соседних регионов и выход на развивающийся маршрут между Азией и Европой. Подписанные соглашения показывают, что этот интерес уже приобретает конкретные очертания. Теперь важно, чтобы за ними последовали строительство предприятий, новые рабочие места в регионах и рост ненефтяного экспорта.