Российские дроны ночью атаковали город Килия в Одесской области, вызвав пожар на объектах портовой и гражданской инфраструктуры, сообщили в Измаильской районной государственной администрации.

«В ночь на 27 сентября противник совершил воздушное нападение на город Килия. Под ударом оказались портовая и гражданская инфраструктура», – говорится в сообщении.

После атаки спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям оперативно потушили возникший пожар. По данным районной администрации, пострадавших нет.