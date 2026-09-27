Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможную передачу данных системы спутниковой связи Starlink для нанесения ударов вглубь России «очень пагубным и опрометчивым шагом».
«Что касается предоставления спутниковых систем Маска для нанесения удара вглубь России, это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом», – сказал Песков в интервью информационной службе «Вести».
По словам пресс-секретаря российского президента, Москва располагает необходимыми технологиями для обеспечения безопасности страны.
«У России имеется, собственно говоря, необходимый потенциал для любых действий», – добавил Песков.
Он также выразил надежду, что российская спутниковая система «Рассвет» в дальнейшем будет работать эффективнее.
«Будем надеяться, что это произойдет как можно скорее», – пояснил представитель Кремля.