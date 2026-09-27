Иранские военные заявили о перехвате второго американского подводного беспилотного аппарата в Ормузском проливе. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на заявление ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

«Бойцы ВМС Ирана в ходе скоординированной и сложной операции, осуществленной с помощью средств радиоэлектронной борьбы, смогли перехватить передовой подводный беспилотный аппарат, принадлежащий армии США и действовавший в Ормузском проливе в разведывательных целях», – говорится в заявлении.

По данным КСИР, захваченный аппарат является разновидностью ранее перехваченного американского подводного беспилотника Remus-600. Сейчас он передан иранским специалистам, которые должны изучить содержащиеся в нем данные и восстановить информацию.

Иранские военные ранее уже заявляли о захвате американского подводного беспилотного аппарата в Ормузском проливе.